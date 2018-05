Bain Capital et Golden Gate Capital souhaitant récupérer leur mise, on attendait une entrée en bourse de BMC Software, racheté par les deux fonds et leurs alliés (GIC, Insight Venture Partners et Elliott Management) dans le cadre d’un LBO en 2003 pour 6,9 milliards de dollars. L’IPO n’aura pas lieu puisque KKR, va finalement racheter l’éditeur. Les modalités financières de l’opération n’ont pas été dévoilées mais une source proche du dossier avait indiqué en début d’année que BMC était valorisée un peu plus de 10 milliards de dollars, dettes incluses. Selon une source citée par Reuters, KKR aurait mis environ 8,5 milliards de dollars sur la table.

Au cours de son dernier exercice, la firme de Houston, qui revendique 6.000 salariés et plus de 10.000 clients, a généré un chiffre d’affaires de 1,8 milliard de dollars. Confrontée à la concurrence des éditeurs SaaS, elle avait envisagé l’an dernier une fusion avec son concurrent CA Technologies. Selon différentes sources, l’affaire avait capoté à cause de difficultés à s’entendre sur les conditions du financement de la dette. Dans une note publiée en novembre, Moodys avait indiqué que les logiciels pour mainframes – une activité stable voire en léger déclin – généraient encore approximativement la moitié du profit opérationnel et du cash flow de la société. L’éditeur ITSM est cependant engagé depuis plusieurs années dans la reconstruction de son modèle, désormais orienté vers le cloud.

KKR, qui détient conjointement avec Towerbrook une participation dans les Français OVH, Ivalua et Webhelp, possède un portefeuille très diversifié mais plutôt axé sur l’énergie et la santé. Le fonds revendique toutefois 26 milliards de dollars de participations dans des entreprises technologiques, notamment Darktrace, Calabrio, Cylance et Epicor, dont il est propriétaire depuis 2016.

« Dans un environnement IT en perpétuel transformation et de plus en plus complexe, les entreprises qui aident à la simplification et à la gestion de cette infrastructure essentielle pour leurs clients jouent un rôle de plus en plus important », expliquent dans un communiqué Herald Chen et John Park de KKR, avant d’ajouter qu’ils vont accélérer la croissance de l’éditeur, notamment au travers de fusions et d’acquisitions.

L’opération devrait être finalisée au cours du troisième trimestre.