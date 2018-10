Bernard Charlès est le patron le mieux payé du SBF révèle le 19ème rapport du cabinet de conseil et d’analyse financière Proxinvest. Le directeur général de Dassault Systèmes bénéficie d’une rémunération de 24,6 millions d’euros (15,8 millions d’euros selon l’éditeur), grâce à l’attribution gratuite de 300.00 actions gratuites que le cabinet évalue à 21,8 millions d’euros. Une attribution que Poxinvest qualifie de « très généreuse ».

Dans le Top 5 des patrons les mieux payés, Bernard Charlès devance Gilles Gobin (21,1 millions d’euros) fondateur et co-gérant de Rubis (infrastructures de stockage et distribution d’énergie), Carlos Ghosn (13 millions d’euros) PDG de Renault et Nissan, Paulo Cesar Salles Vasques (12,2 millions d’euros pour 10 mois) directeur général de Teleperformance (externalisation de la relation client) jusqu’en octobre 2017 et Douglas Pferdehirt (10,8 millions d’euros) directeur général de TechnipFMC (infrastructures du secteur des hydrocarbures).

Dans son étude, Proxinvest observe « une augmentation de 10% de la rémunération totale des présidents exécutifs du SBF 120 dont la moyenne atteint le montant record de 3,8 millions d’euros ». La rémunération moyenne totale des présidents exécutifs du CAC 40 atteint même 5,1 millions d’euros, en hausse de 14%, ce qui excède la « rémunération maximale socialement acceptable » définie à 240 SMIC par Proxinvest, soit 4,87 millions d’euros. Dans son communiqué, le cabinet indique que cette rémunération plafond est désormais dépassée par 29 présidents exécutifs du SBF 120 contre 23 en 2016.

Proxinvest a développé un baromètre permettant de classer les sociétés du SBF 120 selon leur performance sur la base de la création de valeur actionnariale et de l’évolution d’indicateurs de performance financière. Selon ce baromètre, il y aurait « absence de corrélation entre évolution des rémunérations et performances ».