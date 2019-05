S’appuyant sur les informations récoltées auprès des salariés, Glassdoor vient de publier le Top 15 des entreprises qui payent le mieux. Dans ce palmarès on trouve nombre d’acteurs du secteur IT. Le haut du podium est ainsi occupé par Oracle avec un salaire médian de 70.000 euros. Suivent SAP et Microsoft avec respectivement 65.000 euros et 63.000 euros. On trouve à la quatrième place Criteo. Le spécialiste du ciblage publicitaire vers en effet un salaire médian de 57.000 euros. Avec 52.500 euros, Nokia décroche la 6ème place derrière le cabinet de conseil en management et transformation des entreprises SIA, qui offre 1.000 euros de plus.

Capgemini avec sa division Invent spécialisée dans la transformation numérique des entreprises et l’innovation digitale (51.000 euros) occupe la 7ème place, devant GE (50.000euros) et Accenture, (46.000 euros). La 10ème place est occupée par le fournisseur de solutions technologiques et de distribution pour l’industrie du voyage

Amadeux IT Group (45.710 euros). Deloitte et Air Liquide, la seule entreprise du Top 15 complètement étrangère à l’IT se classent 11ème et 12ème avec un chacun salaire de 45.000 euros. DXC Technology et Bearing Point affichent quant à eux un salaire médian de 44.500 euros. Enfin, Wavestone côt ce Top 15 en proposant en moyenne 43.000 euros à son personnel.

Comme on le voit, le secteur technologique fait quasiment un carton plein.

Ce classement est à croiser avec celui des 5 meilleurs employeurs, également réalisé par Glassdoor. On y trouve à Nouveau Criteo à la deuxième place avec une note de 4,4 sur 5 devant Ubisoft qui partage la même notation des salariés. Les autres lauréats sont Hermès, Adexo et Saint-Gobain.