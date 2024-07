Le cabinet RH spécialisé en recrutement Silkhom a publié l’édition 2024 de son étude des salaires dans les secteurs de l’informatique, de l’électronique et du digital. Après une année 2023 marquée par un ralentissement du nombre de postes ouverts, le cabinet observe des signes de reprise en 2024, même si une succession de crises depuis le Covid ont amené les entreprises à adopter une démarche plus prudente.

Dans ce contexte, les salaires évoluent de manière assez hétérogène. Silkhom relève une tendance toujours positive pour les métiers du management IT. Le salaire médian annuel brut des directeurs des systèmes d’information (DSI) atteint par exemple 100K€, en progression de 12,7%. Les responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) ont vu pour leur part leur salaire médian progresser de près de 6% à 90K€.

Les métiers du développement web et logiciel connaissent au contraire une évolution plus défavorable. « On peut citer notamment les développeurs JavaScript, Python, PHP où la demande des entreprises a stagné ou ralenti en 2024 et où la concurrence sur le marché est plus forte », illustrent les auteurs de l’étude. L’essor du freelancing accentue le phénomène. L’impact sur les salaires est net avec une baisse supérieure à 15% pour les développeurs Java, à 12% pour les développeurs PHP et à 9% pour les développeurs Python. Toutefois comme le montre le graphique ci-dessous, la tendance reste stable pour certains langages ou spécialités.

Les développeurs d’applications mobiles (iOS, Android, Ionic, Flutter, React Native) voient même leurs salaires augmenter de plus de 10 % en moyenne.