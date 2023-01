La licorne française spécialisée dans le matériel digital reconditionné coupe dans 13% de ses effectifs, d’après le media Sifted. Après 26 personnes récemment licenciées à Barcelone, Berlin et New York, BackMarket prépare un plan de départ volontaire en France impliquant la suppression de 67 postes.

S’il n’y a pas suffisamment de candidat·e·s au départ, BackMarket compte organiser des licenciements économiques – plus coûteux pour l’entreprise – dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Pourtant, BackMarket « va bien », selon une porte-parole du groupe. C’est juste une question de « mettre davantage l’accent sur la rentabilité », sous la pression de ses investisseurs·s.

Présent dans 17 pays, le groupe était valorisé à 5,1 milliards d’euros au moment de son dernier tour de table de 450 millions d’euros en janvier 2022. Ce financement avait eu lieu six mois seulement après une levée de fonds de 276 millions d’euros.

Pour rappel, BackMarket revendique actuellement plus de 1.500 revendeurs partenaires et vends des téléphones, ordinateurs et accessoires reconditionnés sur internet.