Le spécialiste suédois de la vidéo sur IP a inauguré le 1er octobre un centre de démonstration de nouvelle génération à l’intention de ses clients et partenaires français. D’une surface de 350 m2, cet Experience Center est aménagé au sein de ses locaux de Bagneux (92) dans lesquels l’équipe d’Axis Communications France s’est installée lors du rapprochement avec Citilog l’année dernière. Ce centre de démonstration est dit de nouvelle génération car il se démarque des autres showrooms d’Axis – il en existe huit à travers le monde – en proposant aux visiteurs une expérience immersive de ses produits et solutions. « L’Experience Center est conçu de telle façon que les visiteurs puissent vivre les technologies qui leur sont présentées en leur permettant d’interagir avec », explique Xavier Sanchez, ingénieur avant-vente et formation, en charge du fonctionnement de ce centre.

En pratique, les visiteurs pourront se mettre dans la peau d’un opérateur vidéo en prenant les commandes d’un centre de sécurité vidéo avec son mur d’images alimenté par les flux de véritables caméras, ses écrans de reports, son joystick de contrôle, ses algorithmes d’analyse d’images, et sa solution de pilotage vidéo. Ils pourront utiliser une salle d’immersion totalement étanche à la lumière dans laquelle ils pourront tester les technologies vidéo (thermique…) associées aux conditions de très basse luminosité.

Ils pourront expérimenter des situations de détection d’intrusion avec remontées d’alarme et déclenchement de systèmes tiers, des situations de détection d’incidents sur infrastructures routières (avec lecteurs de plaques d’immatriculation), des situations de surveillance de carrefour, etc. On y trouve également un point de démonstration consacré à sa gamme audio sur IP et un mur produit dans lequel sont exposés une quarantaine de produits que l’on peut prélever et manipuler dans l’espace Lab prévu à cet effet. Au total, l’Experience Center contient pas moins de 150 périphériques réseau à disposition.

Chaque visite sera préparée et personnalisée en fonction des besoins et attentes des clients. Une à deux personnes seront mobilisées en permanence pour faire vivre le centre et mettre en place les expériences. Les lieux sont conçus pour accueillir des groupes pouvant atteindre 25 à 30 personnes et permettent donc l’organisation d’événements. Axis espère recevoir 15 à 20 visites par mois à partir de novembre. Le constructeur n’a pas souhaité dévoiler le montant de son investissement. Il prévoit d’ouvrir un deuxième Experience Center de ce type d’une surface de 750 m2 dans le nouveau siège social qu’il est en train de construire en Suède.

Axis Communications emploie 3.300 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 1,2 milliard de dollars en croissance de 15%. La région Europe du Sud, dont la France représente près de la moitié des revenus, est en ligne avec la croissance du groupe.