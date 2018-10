Amazon Web Services va engranger un milliard de dollars de revenus supplémentaires grâce à des extensions de contrats existants avec Symantec et SAP. C’est ce que révèle Bloomberg qui s’appuie sur un mémo interne du géant du cloud public.

L’éditeur de solutions de sécurité et le spécialiste de la gestion d’entreprise ont tous deux signé une extension de contrat avec Amazon pour 500 millions de dollars de services de cloud computing au cours des cinq prochaines années.

Selon la note, Microsoft avait également concouru dans le cadre de l’accord passé avec Symantec.

Interrogé par nos confrères, AWS a refusé de commenter.

« SAP a annoncé sa stratégie multi-cloud il y a plus de deux ans. Nous croyons au pouvoir de la collaboration », a déclaré dans un communiqué un porte-parole de l’éditeur de logiciels allemand, faisant référence à sa stratégie visant à maintenir sa présence sur les plus grands clouds publics du monde, tels qu’AWS, Microsoft, Google, IBM et Alibaba. L’éditeur de Walldorf a toutefois refusé de commenter l’accord avec Amazon évoqué dans le mémo.

« Nous ne divulguons pas les détails des accords sous-jacents à nos relations », a de son côté fait savoir dans un communiqué de l’éditeur Sheila Jordan, directrice des services informatiques de Symantec. « Au fur et à mesure de l’évolution de notre activité cloud, nous avons continuellement évalué nos relations commerciales avec nos partenaires cloud. » Elle a encore ajouté que la stratégie multi-cloud actuelle englobait des partenaires tels qu’AWS, Microsoft, Oracle ainsi que d’autres fournisseurs mondiaux et régionaux.

Le chiffre d’affaires généré par les deux transactions – 200 millions de dollars par an – représente un peu moins de 1% des revenus annualisés d’AWS, rappelle Bloomberg. L’entité d’Amazon a enregistré des ventes de 11,5 milliards de dollars au premier semestre.

Le mémo n’a eu que peu d’effet sur le cours des actions d’Amazon.