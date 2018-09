AWS a développé une compétence gestion de cloud à l’intention de ses partenaires rapporte Redmond Channel Partners. La nouvelle compétence Cloud Management Tools (CMT) permet d’identifier les partenaires APN (AWS Partner Network) ayant une expertise dans trois domaines : administration et mise en service, gouvernance et ressources du cloud et optimisation des coûts. Elle distingue les fournisseurs qui peuvent aider les clients à accélérer leur adoption d’AWS « en proposant les bonnes pratiques en matière d’opérations et de gouvernance » peut-on lire sur le blog d’AWS.

La firme de Seattle a retenu 12 fournisseurs couvrant deux des trois domaines : Cloudaware, CloudChekr, Cloud Conformity, CloudHealth, Fugue, Moosoft, Splunk et Turbot pour la gouvernance ainsi que Cloudability, GorillaStack, OptimizeNow et Turbonomic pour les ressources et l’optimisation des coûts. Aucun fournisseur n’a jusqu’à présent été retenu pour le domaine administration et mise en service.

« Les organisation IT recherchent les avantages d’une stratégie cloud : agilité, évolutivité, résilience et réduction des coûts, tout en maintenant la gouvernance, la conformité et l’utilisation efficace des ressources », explique AWS dans un communiqué. « Les partenaires d’AWS Cloud Management Tools ont prouvé que les clients réussissaient à livrer les deux. Leurs clients peuvent gérer en toute confiance les environnements AWS en utilisant une approche de « rail de sécurité » tout en surveillant toutes les activités non conformes qui peuvent survenir. »