AWS a lancé AppFlow, un service entièrement géré permettant de créer et d’automatiser des flux de données bidirectionnels entre les applications AWS (Amazon S3, Amazon Redshift) et SaaS (ServiceNow,Salesforce, Infor Nexus, Zendesk…) sans écriture de code d’intégration. AppFlow fonctionne également avec la connectivité privée et sécurisée PrivateLink pour acheminer les flux de données via le réseau AWS plutôt que via l’internet public. Il n’y a pas de frais supplémentaires pour l’utilisation d’AppFlow, les clients n’étant facturés qu’en fonction du nombre de flux et du volume de données traitées. « Nos clients nous disent qu’ils aiment pouvoir stocker, traiter et analyser leurs données dans AWS. Ils utilisent également une variété d’applications SaaS tierces et ils nous disent qu’il peut être difficile de gérer le flux de données entre AWS et ces applications », explique dans un communiqué Kurt Kufeld, Vice-président d’AWS. « Amazon AppFlow fournit aux clients un moyen intuitif et simple de combiner les données des applications AWS et SaaS sans les déplacer sur l’internet public. Avec Amazon AppFlow, nos clients rassemblent et gèrent des pétaoctets, voire des exaoctets, de données réparties sur toutes leurs applications – le tout sans avoir à développer des connecteurs personnalisés ou à gérer l’API sous-jacente et la connectivité réseau. »

AppFlow est disponible dès à présent dans les régions USA Est (Virginie du Nord), USA Est (Ohio), US Ouest (Californie du Nord), US Ouest (Oregon), Canada (Centre), Asie Pacifique (Singapour), Asie Pacifique (Toyko), Asie-Pacifique (Sydney), Asie-Pacifique (Séoul), Asie-Pacifique (Mumbai), Europe (Paris), Europe (Irlande), Europe (Francfort), Europe (Londres) et Amérique du Sud (São Paulo). D’autres régions suivront.

« Avec Amazon AppFlow s’intégrant directement à Salesforce Private Connect, les clients communs pourront établir une connexion privée sécurisée pour le transfert de données entre les plateformes Salesforce et AWS », affirme de son côté Sarah Franklin, EVP & GM Platform, Trailhead & Developers chez Salesforce. « Et comme ces connexions peuvent être établies par les administrateurs Salesforce en quelques clics, les entreprises peuvent réduire les ressources d’ingénierie coûteuses et opportunes et commencer à en faire plus avec leurs données plus rapidement que jamais. »