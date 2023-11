A la veille de l’ouverture de son événement annuel re:Invent, AWS donne un avant-gout des nouveautés en dévoilant une offre originale. Le géant du cloud a adapté le boitier multimédia grand public Fire TV Cube d’Amazon pour en faire un client léger pour ses clients professionnels. Si la plateforme matérielle ne change pas, ce qui permet de faire baisser les coûts de vente, la pile logicielle a été redéveloppée pour assurer une connexion sécurisée et une administration à distance.

Baptisés Amazon WorkSpaces, ces nouveaux clients légers sont commercialisés 195$, ou 280$ avec un hub qui permet notamment de brancher un second écran. La puissance de traitement et le stockage étant déportés vers le cloud, les petits cubes peuvent se substituer à des terminaux bien plus couteux mais leur utilisation se limite aux services AWS : de bureaux virtuels (Workspaces), d’applications (AppStream) et d’accès sécurisé par navigateur (WorkSpaces Web). Ils sont expédiés préconfigurés à l’utilisateur final, prêts à être déployés, connectés et utilisés.

« Les responsables informatiques peuvent facilement gérer l’ensemble du parc d’appareils de leur organisation de manière centralisée et permettre à un employé d’être opérationnel en quelques minutes, contre des heures ou des jours avec des ordinateurs portables et de bureau traditionnels », souligne dans un communiqué Melissa Stein, directrice des produits End User Computing, qui a supervisé ce projet chez AWS.

Au risque de se fâcher avec certains partenaires, AWS propose l’offre uniquement en direct via sa plateforme B2B Amazon Business. En plus du coût d’achat des terminaux des frais de maintenance sont facturés 6$ par mois par appareil, auxquels s’ajoutent le coût des services AWS sous-jacents. Lancée d’abord aux États-Unis, l’offre arrivera en Europe début 2024.