« Nous avons le regret de vous faire part du décès de votre pouvoir d’achat et du dialogue social chez Econocom. […] Participez à [leur] enterrement en venant habillés en noir ! » C’est en ces termes que l’intersyndicale appelle dans un tract l’ensemble des quelque 4.000 salariés de l’Unité économique et sociale (UES) Services d’Econocom à un débrayage d’une heure ce mardi 17 mai à 11h00.

Un appel à la mobilisation qui intervient alors que les partenaires sociaux tentent vainement depuis plusieurs mois d’obtenir une augmentation – ou une prime – générale. La direction a bien annoncé qu’elle allait distribuer une enveloppe équivalent à 1,5% de la masse salariale, expose un membre des instances représentatives. Une enveloppe financée en partie par une exonération de charge sur les salaires de moins de 24 K€ et qui permettra aux salariés concernés de bénéficier d’une augmentation de 17 € par mois. Le reste sera réparti uniquement sous forme d’augmentations individuelles. Ce qui signifie qu’un grand nombre de salariés ne bénéficiera d’aucune augmentation.

Une perspective qui suscite beaucoup de déception de la part des salariés, selon notre interlocuteur. La direction a certes promis de mettre en place un forfait mobilité durable, une augmentation des indemnités kilométriques et un budget formation en hausse de 30%. Mais le compte n’y est pas pour de nombreux salariés. D’autant qu’ils sont nombreux à faire état de souffrance au travail, toujours d’après leur représentant. Résultat, l’effectif recule rapidement : l’entreprise a perdu plus de 220 CDI entre juillet 2020 et septembre 2021 (à périmètre comparable), soit 5,6% des salariés. Une évaporation des talents qui n’est pas du meilleur effet pour une entreprise dont l’essentiel de la performance vient justement de sa capacité à recruter et à fidéliser ses collaborateurs.