Il y a quelques jours nous apprenions que le gouvernement français avait déclenché une polémique en annonçant sa décision d’héberger les informations de santé de millions de Français sur les serveurs Microsoft, plutôt que dans les datacenters d’OVH.

« C’est la peur de faire confiance aux acteurs français de l’écosystème qui motive ce type de décision. La solution existe toujours. Le lobbying de la religion Microsoft arrive à faire croire le contraire », fulminait dans un tweet Octave Klaba, le fondateur de la société roubaisienne.

A présent, Channel Partner Insight indique qu’OVHcloud vient de lancer ses services cloud de santé au Royaume-Uni. A cette occasion le PDG Michel Paulin de « l’hyperscaler français » a déclaré à nos confrères qu’il avait demandé à des partenaires européens de voir la société comme le fournisseur de cloud « digne de confiance » du continent, proposant une offre plus sécurisée que ses concurrents américains et chinois, les données étant conservées localement. « Notre offre OVHcloud Healthcare offre tous les avantages d’une solution flexible et évolutive sur une infrastructure entièrement dédiée, hautement sécurisée et auditable », a-t-il insisté. « Elle a été conçue pour fournir une solution fiable aux organisations de soins de santé qui souhaitent une transition sans tracas vers le cloud. Nous sommes ravis d’étendre cette offre au marché britannique. » Les services seront hébergés dans le datacenter londonien de l’hébergeur.

Lancé pour la première fois en France il y a quatre ans, OVHcloud Healthcare a depuis été étendu à l’Allemagne, à l’Italie et à la Pologne. Reste à voir si dans le Royaume-Uni d’après Brexit on sera sensible au discours européen de la société.