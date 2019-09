Aubay est sur la bonne trajectoire pour atteindre ses objectifs annuels : un chiffre d’affaires de 425 millions d’euros, soit une croissance organique de +5 à +7%, et une marge opérationnelle d’activité comprise entre 9,5 et 10,5%.

Au premier semestre, le groupe a en effet enregistré un chiffre d’affaires de 208,1 millions d’euros, en croissance organique de 5,5%.

La marge opérationnelle s’établit à 9,2% contre 8,8% un an plus tôt, en amélioration de 40 points de base sur un an malgré un jour de facturation en moins. Elle se décompose en 9,7% en France et 8,6% à l’International.

Le résultat opérationnel atteint ainsi 19,1 millions d’euros, en hausse de 9,2% à comparer aux 17,5 millions d’euros enregistrés au 30 juin 2018.

Un débours de 150.000 euros liée à la première application de la norme IFRS 16, une charge d’impôt plus lourde pèsent ainsi que des charges exceptionnelles, principalement composées du coût des actions gratuites, pèsent sur le bénéfice qui progresse toutefois de 4,2% à 11,5 millions d’euros.

La génération de trésorerie liée à l’activité s’établit à 12,1 millions d’euro,s à comparer à un 1,5 million d’euros un an plus tôt.

Le groupe a versé 4,3 millions d’euros aux actionnaires sous forme de dividendes durant la période. Au final, la trésorerie nette (hors dette des loyers résultant de l’application de la norme IFRS 16) ressort à 4,6 millions d’euros au 30 juin 2019.

Les résultats du troisième trimestre seront communiqués le 23 octobre prochain après la clôture de la bourse.