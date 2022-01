En 2020, l’ESN normand avait plutôt bien résisté à l’impact de la crise sanitaire, sans toutefois atteindre le chiffre d’affaires de 2019. Il s’établissait à 11,3M d’euros contre 11,5M d’euros un an plus tôt. L’année 2021 marque le retour à une forte croissance puisque le chiffre d’affaires devrait avoisiner les 16 millions d’euros selon le directeur général Laurent Benitta.

Autre confirmation de ce dynamisme retrouvé, Artemys a poursuivi activement ses recrutements tout au long de l’année écoulée. Une vingtaine de nouveaux collaborateurs ont rejoint l’entreprise portant l’effectif à 160 personnes, auxquelles s’ajoutent une quarantaine de consultants indépendants, dédiés au développement du marché normand.

« Artemys est fortement sollicité de la part de ses clients sur divers profils : Techniciens, Administrateurs et Ingénieurs Systèmes et Réseaux. Ingénieurs Cloud, Chef de projet AMOA ou infrastructure, PMO, Développeurs et Expert JAVA, Ingénieur Stockage, Ingénieurs Business Intelligence », constatait déjà en juin dernier Laurent Benitta, justifiant la poursuite des recrutements.

Les équipes sont basées sur deux sites au Havre et à Isneauville dans la région rouennaise, où Artemys a implanté en 2019 son centre de services dans des locaux neufs de 1000m2. Elles sont structurées autour de quatre pôles : l’assistance technique, l’expertise, l’infogérance et le Smart-IT. L’offre de services de ce dernier pôle a été lancée au premier semestre pour accompagner les clients dans leurs projets d’industrie 4.0 mais aussi sur de nouvelles technologies telles que l’IOT, la Réalité Augmentée, l’Intelligence Artificielle ou encore la Modélisation (BIM).

Confiant dans ses perspectives 2022, le groupe normand prévoit de continuer de renforcer ses équipes commerciales, de management et de recrutement. Pour pallier la pénurie de main d’œuvre sur certains métiers, il a mis en place des parcours de formation internes et s’est ouvert à de nouveaux profils en mettant plus l’accent sur les compétences comportementales que techniques, qui seront dispensées par la formation.

Les autres initiatives qu’entend mettre en place prioritairement Artemys pour accompagner son développement sont le passage de la certification ISO27001 pour son centre de services et le déploiement de nouveaux partenariats pour aller chercher de nouveaux marchés au niveau national.