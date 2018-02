A l’issue du quatrième trimestre de son exercice 2017, tous les indicateurs sont au vert pour Arrow. Non seulement sa branche distribution de composants électroniques enregistre une progression à deux chiffres (+24%) pour atteindre 4,94 milliards de dollars de chiffre d’affaires, mais en plus sa division ECS (distribution de solutions informatiques), en panne depuis un an, retrouve le chemin de la croissance. Tirée par l’Europe (jusqu’à présent l’enfant malade du groupe) où les ventes bondissent de 19%, elle enregistre un chiffre d’affaires de 2,69 milliards de dollars, en hausse de 10%. « Les ventes du quatrième trimestre ont dépassé nos prévisions grâce à de nouveaux contrats et extensions de contrats de clients, la croissance continue de notre portefeuille de logiciels d’infrastructures et au retour à la croissance du stockage », explique dans un communiqué le CEO d’Arrow, Michael Long.

Impacté par la réforme fiscale adoptée par le congrès en décembre, le bénéfice consolidé s’effondre et passe de 164,52 millions de dollars un an plus tôt à 53,89 millions de dollars ou 0,60 dollar par action sur une base diluée.

La forte progression du chiffre d’affaires du trimestre se répercute favorablement sur les résultats annuels. Le chiffre d’affaires grimpe ainsi de 12,5% à 26,81 milliards de dollars pour un bénéfice de 402 millions de dollars ou 4,48 dollars par action sur une base diluée.

Grâce encore une fois à l’Europe qui enregistre une croissance de 4,4% des ventes de solutions informatiques sur l’année, la division ECS affiche une progression de 0,8% à 8,48 milliards de dollars, la zone Amérique subissant quant à elle un recul de 0,9%.

Pour le trimestre en cours, le grossiste table sur un chiffre d’affaires compris entre 6,4 et 6,8 milliards de dollars, dont 1,7 à 1,9 milliard de dollars générés par la branche ECS. Il prévoit une bénéfice par action sur une base diluée compris entre 1,50 et 1,62 dollar.