ARM s’apprête à lancer des nouveaux processeurs pour « surmonter la loi de Moore – en cours de ralentissement – et offrir de hautes performances aux PC portables, une nécessité alors que la 5G offre un nouvel éventail de possibilités de connexion ». C’est ce qu’indique Nandan Nayampolly, le vice-président et directeur général de la Client Line of Business d’ARM. En présentant dans un communiqué les grandes lignes de la nouvelle feuille de route du fondeur, le responsable ne cache pas la volonté de la firme britannique – désormais détenue par le Japonais SoftBank – de mettre fin à la domination des machines x86 et « de gagner de substantielles part de marché sur les ordinateurs portables Windows et les Chromebooks au cours des cinq prochaines années. » Comme on le voit, ARM a clairement Intel en ligne de mire.

La feuille de route intègre l’ARM Cortex-A76 3 GHz fraîchement annoncé, qui afficherait un gain de 35% par rapport aux architectures précédentes. Entré en production avant la fin de cette année, il ferait jeu égal en matière de performance avec l’Intel Core i5-7300U 3,5 GHz pour une consommation trois fois inférieure.

La feuille de route prévoit également ses successeurs qui devraient arriver rapidement sur les ordinateurs portables. Disponible pour les partenaires OEM dès cette année, optimisé pour une gravure de 7 nm, le Deimos est basé sur la technologie ARM DynamIQ et devrait augmenter les performances de calscul de 15%. Mis à disposition des partenaires en 2019, basé sur la même architecture, l’Hercules sera quant à lui optimisé pour des gravures de 5nm et 7 nm. ARM indique sans plus de précisions qu’il s’inscrit dans une trajectoire de meilleure performance de calcul.