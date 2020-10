Arista Networks a conclu un accord définitif pour l’acquisition d’Awake Security, une jeune pousse spécialisée dans la détection et la réponse aux menaces réseaux. Elle fournit une plateforme qui combine l’intelligence artificielle (IA) et l’expertise humaine pour rechercher et répondre de manière autonome aux menaces internes et externes. Les conditions financières de la transaction, qui devrait être conclue au quatrième trimestre de l’exercice 2020 d’Arista, ne sont pas dévoilées.

Awake recueille des données à partir de ses sondes physiques et virtuelles qui sont stratégiquement placées dans les datacenters, les réseaux de campus, les réseaux Internet des objets (IoT) ou dans le cloud. Il traite ensuite ces données via ses algorithmes d’IA afin de déceler un trafic anormal qui pourrait indiquer une violation.

« Awake Security et Arista Networks sont des technologies complémentaires sur plusieurs fronts. Le Campus Flow Tracker d’Arista peut fonctionner en synergie avec Big Switch DMF (DANZ Monitoring Fabric) pour la surveillance et avec les capteurs Awake afin d’augmenter la détection des menaces pour les réseaux client vers le cloud. CloudVision et l’intégration continue avec nos partenaires technologiques (Forescout, Okta, Palo Alto, Splunk, VMware, Zscaler) pour corriger les politiques de segmentation en cybersécurité est un parcours permanent », a déclaré la CEO d’Arista Jayshree Ulall sur le blog de la société.

Depuis sa création en 2014, Awake a levé 80 millions de dollars auprès de fonds d’investissement tels que Greylock Partners et Bain Capital Ventures. En 2019, la startup a reçu le Visionary Innovation Leadership Award de Frost & Sullivan pour son innovation, la grande satisfaction de ses clients et sa performance globale.

Il s’agit pour Arista de sa troisième acquisition dans le monde de l’IA après celles de MoJo Networks il y a deux ans et de Big Switch Networks en février dernier.

Arista dirigera Awake en tant qu’unité commerciale distincte.