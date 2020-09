Il y a un peu moins d’un mois, Salesforce mettait fin aux fonctions d’un millier de salariés afin d’alléger sa trésorerie, et ce après l’annonce de résultats trimestriels exceptionnels. Ces suppressions de postes, touchant environ 2% des effectifs de l’éditeur concernaient essentiellement les sociétés acquises au cours des dernières années, notamment MuleSoft, Tableau, Datorama et ExactTarget.

La direction de l’éditeur annonçait alors que les personnes remerciées avaient deux mois pour trouver un poste en interne. Une solution s’offre peut-être à certains d’entre eux. Le CEO de la firme de San Francisco vient en effet d’annoncer dans un tweet (publié par nos confrères de The Register)qu’il allait créer 4.000 emplois dans les prochains six mois et 12.000 emplois au cours de la prochaine année pour « définir l’avenir du logiciel ». « Salesforce est le top 5 des logiciels d’entreprise à la croissance la plus rapide au monde », ajoute-t-il. Il n’a toutefois pas précisé quels profils professionnels allaient occuper ces 12.000 postes.

La raison de la stratégie de licenciement et d’embauche n’est pas claire.

Pour son deuxième trimestre clos le 31 juillet, Salesforce avait publié un chiffre d’affaires de 5,15 milliards de dollars, en hausse de 29% d’une année sur l’autre, tandis que le bénéfice s’établissait à 2,63 milliards de dollars contre 91 millions de dollars l’année précédente, un chiffre plus de deux fois supérieur à celui anticipé par les marchés. Ces résultats avait fait fait bondir le cours du titre de 26%, une belle prouesse.