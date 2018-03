Apple s’apprête à mettre sur le marché un iPad low-cost croit savoir Bloomberg. Selon le site d’informations économique, la firme à la pomme essayerait ainsi de capter un public d’étudiants et d’enseignants plutôt attaché à Google et à Microsoft. La tablette serait d’ailleurs dotée d’un logiciel spécifique pour le monde de l’éducation. Le produit devrait être présenté ce mardi à l’occasion d’un événement organisé à la Lane Technical College Prep High School de Chicago. C’est, comme le note Bloomberg, une des rares apparitions officielles d’Apple hors de Californie, son Etat d’origine.

C’est aussi la première fois depuis 2012 que la firme de Cupertino lance officiellement un produit destiné au monde de l’éducation. Steve Jobs attachait beaucoup d’importance à ce marché. Mais depuis cette époque le constructeur a quelque peu délaissé ce secteur et s’est tourné en priorité vers le marché de masse grand public avec des produits générant de plus fortes marges, laissant ainsi la place libre à Google et Microsoft. Or, selon Frost & Sullivan, le marché mondial de l’éducation a généré en 2017 un chiffre d’affaires mondial de 17,7 milliards de dollars.

D’après Futuresource Consulting, au cours du troisième trimestre Apple représentait à peine 17% des livraisons des outils informatiques mobiles livrés aux étudiants américains. Les Chromebooks et tablettes dotés du système d’exploitation Android accaparaient alors 60% du marché, les PC sous Windows captant les 22% restants.

D’après certaines sources, le produit serait facturé aux environs de 260 dollars.