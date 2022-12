Le programme de réparation en libre-service d’Apple est à présent disponible en France, juste avant que l’année 2022 ne touche à sa fin. La firme de Cupertino avait en effet annoncé en avril dernier le lancement du service en Europe dans le courant de cette année. Outre la France, les sept autres pays européens concernés sont la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la Pologne, le Royaume-Uni et la Suède.

La boutique propose environ 200 pièces détachées et outils ainsi que des modes d’emplois en français. Parmi les pièces de rechange, on trouve des batteries pour les iPhones 12/13, les SE de troisième génération et pour les ordinateurs portables MacBook Air et MacBook Pro M1 (comprenant des puces Apple). Il est également possible de louer à la semaine une boîte à outils pour la somme de 59,95 euros très exactement.

Le hic ? La marque à la pomme pratique le jumelage de pièces. Si les pièces sont mal appariées, la personne qui répare son matériel de façon indépendante reçoit un avertissement. L’apareil peut devenir inutilisable. « Je serais plus enthousiaste à l’égard de ce programme si Apple abandonnait ce besoin de contrôler les pièces détachées », a confié Nathan Proctor du U.S. PIRG à notre confrère de CRN au printemps dernier. « C’est draconien et cela a des effets négatifs importants sur l’environnement. C’est la seule entreprise à faire apparier les pièces de cette manière. »

De plus, les prix pratiqués par la boutique pour l’autoréparation sont quasi-similaires à ceux des Apple Stores et des réparateurs agréés. En revanche, il est possible d’envoyer ses vieilles pièces au constructeur et d’obtenir un crédit pour un prochain achat.