D’ici 2020, Apple devrait remplacer les puces Intel qui équipent les Mac par ses propres composants indique Bloomberg qui s’appuie sur une source proche du dossier. Selon cette dernière, un projet baptisé Kalamata en est à ses premiers développements. Il s’intègre dans une stratégie plus vaste qui vise à équiper de puces maison d’origine ARM l’ensemble des terminaux Apple (Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV) afin qu’ils fonctionnent de manière similaire et transparente.

Selon le site d’information économique, les processeurs destinés au Mac représentent 5% du chiffre d’affaires d’Intel. Interrogé par nos confrères, le fondeur a expliqué qu’il ne commentait pas les spéculations concernant ses clients. L’information a fait chuter fortement le titre Intel qui a cédé jusqu’à 9,2% lundi à Wall Street, sa plus forte baisse depuis deux ans.

« Nous pensons qu’Apple est en train de regarder comment mieux intégrer ses plateformes matérielles et logicielles et ils prennent clairement des mesures qui vont dans ce sens, essayant d’intégrer iOS et macOS », a expliqué à nos confrères Shannon Cross, du cabinet d’analyse Cross Research. « Qu’ils aillent dans cette direction a du sens. Si vous regardez leurs dépenses croissantes de R&D, ils vont tenter d’intégrer verticalement leurs composants afin qu’ils puissent ajouter plus de fonctionnalités pour se différencier de la concurrence. » Tous les principaux fabricants de PC (Dell, HP, Lenonovo, Asus) utilisent des puces Intel.

L’an dernier, Bloomberg révélait que la firme à la pomme développait Marzipan (pâte d’amandes), une nouvelle plateforme logicielle qui pourrait voir le jour cette année et qui permettrait de créer des applications tournant aussi bien sur iOS que sur macOS. Par ailleurs, certains Mac comme le dernier MacBook Pro et l’iMacPro sont dotés de processeurs supplémentaires T1 et T2 basés sur l’architecture ARM. Ils gèrent notamment la sécurité sur les deux appareils ainsi que la Touch Bar du premier.