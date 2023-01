Apple sort pour la première fois du top 100 Glassdoor des meilleurs employeurs aux Etats-Unis. Ce classement annuel existe depuis 2009.

La liste est établie en fonction des avis des collaborateur·rice·s mais également des opportunités de carrière, des avantages, de la culture et des valeurs d’entreprise, de la prise en compte de la diversité et de l’inclusion.

Or, la campagne de retour au bureau du géant de Cupertino a été accueillie avec des réactions pour le moins mitigées de la part des effectifs. Apple a exigé une présence au bureau trois jours par semaine, dont les mardis et jeudis, à partir du 5 septembre 2022. Quelques mois auparavant, le groupe de défense des employé·e·s d’Apple, Apple Together, s’était opposé à la politique de retour au bureau de la société.

Meta, la société mère de Facebook et Instagram, sort aussi du top 100. L’an dernier, elle était classée à la 47ème place. En 2021, elle était à la 11ème place. Rappelons que Meta a annoncé en novembre dernier le plus gros licenciement de l’année dans le secteur des technologies de l’information : une suppression de 13% de son personnel, soit plus de 11.000 personnes.

Les entreprises IT continuent de représenter 40% du classement américain de Glassdoor, en dépit des licenciements massifs de ces derniers mois.