Il a fallu l’arrestation d’un ingénieur d’origine chinoise de la firme à la pomme pour qu’on en sache un peu plus sur l’Apple Car. Le week-end dernier, Xiaolang Zhang, qui avait récemment travaillé chez Apple dans le cadre du projet de voiture autonome tentait de quitter le pays pour rentrer en Chine afin de collaborer à un projet similaire. Le comportement du salarié, qui avait séjourné peu avant dans son pays d’origine, éveillait les soupçons de la firme de Cupertino. Après une enquête interne, il apparaissait qu’il s’intéressait d’un peu trop près aux secrets industriels de la société. Accusé d’avoir volé des informations confidentielles, il encourt selon le Washington Post 10 ans de prison et une amende de 250.000 dollars.

La plainte déposée devant la cour fédérale de San Jose donne quelques informations sur l’Apple Car.

Environ 5.000 personnes sur les 135.000 salariés d’Apple travaillent sur le projet ou en connaissent certains détails et 2.700 employés accèdent à des informations confidentielles, ce qui était le cas de Xiaolang Zhang. Membre du Compute Team d’Apple, il participait au développement de circuits imprimés destinés à l’analyse de données provenant de capteurs. Selon Computerworld, il s’agit de capteurs Lidar (Light Detection and Ranging) afin, entre autres, d’identifier les changements récemment intervenus sur une route et la construction de nouveaux bâtiments. Une technique qui permettrait notamment de faire la distinction entre un lampadaire et un piéton lorsque aucun éclairage n’est allumé.

Il apparait que très peu d’ingénieurs ont une vue d’ensemble du projet.

La plainte indique également que la firme de Cupertino possède de nombreuses bases de données contenant des informations confidentielles sur le projet, ce qui laisse supposer qu’elle étudie et/ou développe plusieurs scénarios différents.

Elle précise qu’il existe parmi ces informations confidentielles différents prototypes ou « besoins de prototypes » ainsi que des informations concernant l’alimentation, des critères concernant les batteries, les supports de transmission de suspension etc.

Toutefois, comme l’indiquent nos confrères, Apple ne pourra pas garder son projet secret très longtemps, plusieurs dizaine de véhicules étant testés sur les routes américaines.