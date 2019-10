Le fonds de capital-investissement Apollo Global Management a fait une offre à 130 dollars l’action, soit un total de 5 milliards de dollars pour l’acquisition de Tech Data ont indiqué à Reuters plusieurs sources proches du dossier. Ces dernières ont précisé qu’il n’était pas certain que le grossiste s’engage dans des négociations avec le fonds new yorkais. Ni Tech Data , ni Apollo Global n’ont souhaité commenter cette information.

Tech Data a une capitalisation boursière de 4 milliards de dollars pour une dette de 1,3 milliard de dollars et 738 millions de dollars en caisse.

La proposition d’Apollo intervient alors que les actions du grossiste de Clearwater (Floride) flambent et que ce dernier entame une réorganisation interne afin notamment de se concentrer sur les technologies émergentes et de fluidifier ses relations avec les partenaires.

Il y a deux ans, Tech Data a fait l’acquisition d’Avnet Technology Solutions pour environ 2,6 milliards de dollars.

Au cours de son dernier trimestre fiscal, clos le 31 juillet, la société a enregistré un chiffre d’affaires d’un peu plus de 9 milliards de dollars, en hausse de 2%, et un bénéfice non-GAAP de 98,6 millions de dollars, en progression de 27%.

Ce n’est pas la première fois qu’Apollo Global s’intéresse au secteur de la distribution. A la fin de l’année dernière il avait essayé de racheter Ingram Micro auprès du conglomérat chinois HNA pour 7,5 milliards de dollars