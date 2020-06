Le directeur général de HPE Antonio Neri a été testé positif au coronavirus. « Hier, j’ai été testé positif au Covid-19. La bonne nouvelle est que je me sens déjà beaucoup mieux et que je prévois de poursuivre mon activité comme d’habitude pendant que je suis en quarantaine à mon domicile », a-t-il indiqué jeudi sur sa page Linkedin et sur Twitter.

Une porte-parole de la société a de son côté affirmé que le CEO « suivrait les protocoles d’auto-quarantaine durant les 14 prochains jours » rapporte The Register.

Avec près de 2,2 millions de cas diagnostiqués et plus de 118.000 morts selon l’université John Hopkins, les États-Unis sont officiellement le pays le touché par la pandémie de Covid-19. La Californie fait partie des États où les infections et les hospitalisations atteignent depuis peu de nouveaux sommets.

Cette annonce tombe au moment où HPE affronte la crise de plein fouet. Ses résultats du deuxième trimestre affichent une baisse de 16% des revenus en glissement annuel, ce qui est inférieur aux attentes des analystes. La firme de San Jose a déclaré une perte nette de 821 millions de dollars au cours du trimestre et annoncé aussitôt un plan de réduction des coûts, avec un objectif de 1 milliard de dollars d’économies d’ici la fin de l’exercice 2022. Parmi les mesures annoncées figurent des suppressions d’emplois, des congés non payés, un gel des promotions et des salaires ainsi que la simplification du portefeuille de produits et de la chaîne d’approvisionnement, des changements en matière de support client, de marketing et de « stratégies immobilières ». Antonio Neri, de même que les principaux dirigeant et les administrateurs ont réduit leur rémunération de base de 25% pour le reste de l’exercice.