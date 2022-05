Éditeur d’une plateforme d’automatisation analytique à destination des métiers, Alteryx renforce son réseau de partenaires pour continuer à soutenir la croissance de l’ordre de 30% par an qu’il enregistre depuis plusieurs années. Il vient d’annoncer à cet effet une mise à jour de son programme partenaires.

Créée en 1997, Alteryx est une société de quelque 2.600 salariés ayant réalisé 630 M$ de chiffre d’affaires en 2021. Sa filiale Europe du Sud existe depuis 2017 et emploie une cinquantaine de personnes réparties entre Paris et Madrid. En France, Alteryx travaille déjà avec un réseau de grands intégrateurs systèmes (PwC, KPMG, E&Y, Accenture…) et de revendeurs spécialisés dans la donnée : Business & Decision, Keyrus, The Information Lab, Actinvision. Dernier partenaire signé en date : Orange Business Services.

L’indirect pèse déjà 50 à 60% de ses revenus, selon Raphaël Savy, vice-président Europe du Sud. Et leur poids devrait continuer à grandir avec la mise à jour de son programme partenaires et le renforcement (de l’ordre de 30%) de son équipe en charge de la gestion et du support des partenaires. Parmi les nouveautés du programme : la segmentation de ses partenaires par niveau. The Information Lab, son principal partenaire sur la région Europe du Sud, devrait ainsi hériter du niveau Premier, le plus élevé, dont il coche déjà les tous les critères. Autre nouveauté : la mise à disposition d’un nouveau programme de formation et de certifications.