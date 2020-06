Découvrez tout ce que vous devez savoir sur Amazon Web Services, son histoire, ses avantages, son fonctionnement et les différents services proposés. A l’issue de ce webinar , vous :

• serez familiarisés avec les principaux services et notions d’AWS, son mode de fonctionnement : SLAs & tarification

• saurez identifier les différences entre AWS et votre hébergeur actuel

• serez en mesure d’identifier les atouts concrets et l’intérêt de migrer vers les solutions Cloud AWS pour vos propres besoins

• comprendrez les démarches possibles pour rapidement démarrer sur AWS

Retrouvez nos experts du cloud computing, qui grâce à leur expérience vous partageront les meilleurs pratiques et stratégies à adopter! Ils prendront ensuite le temps de répondre à vos questions en live.

