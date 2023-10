Amazon pourrait bientôt compter parmi les gros clients cloud de Microsoft. Selon le site Insider, le géant du e-commerce s’est engagé à dépenser un milliard de dollars sur cinq ans en licences Microsoft 365. Il aurait acheté plus d’un million de licences utilisateur, assez pour couvrir les besoins des deux tiers de ses 1,5 million d’employés dans le monde.

Pas encore officialisé, ce contrat hors norme marquerait un tournant dans la relation entre les deux plus grands concurrents du cloud. Si Amazon utilisait déjà des licences Office sur site, il restait à l’écart de Microsoft 365 pour ne rien avoir à enregistrer sur le cloud d’un concurrent. C’est la suite de productivité Amazon WorkDocs et l’outil de réunion en ligne Amazon Chime qui étaient poussés en interne.

Amazon expliquera peut-être par la suite quelles sont les raisons qui l’ont amené à privilégier Microsoft 365. Soit que la suite soit considérée comme plus aboutie, soit qu’elle soit plus populaire auprès des utilisateurs. Quoi qu’il en soit, le début du déploiement est prévu en novembre, ce qui coïncide avec la prochaine mise à jour de Microsoft 365 intégrant l’assistant d’IA générative Copilot.

Avec les besoins de planification et d’allocation de ressources cloud que nécessitent un tel projet, le gros de la migration devrait s’opérer début 2024. Une source proche du dossier rapporte que Microsoft mobilise des troupes au sein des équipes Office et sécurité pour répondre à la demande. Reste à attendre une confirmation de la rumeur, pour en apprendre plus sur les infrastructures et les modalités de déploiement retenues.