ITS Integra, opérateur et infogérant multi-cloud ultra-sécurisé, répond avec succès aux attentes d’ALTEVA en lui permettant d‘héberger et de sécuriser la production d’applications.

ALTEVA est une société française éditrice et intégratrice de la solution de GMAO Mission One, dédiée à la gestion, l’exploitation et la maintenance de bâtiments et infrastructures. Véritable plateforme d’intermédiation entre propriétaires, occupants et prestataires, elle prend notamment en charge l’émission et le traitement des demandes de 500 000 utilisateurs et équipe plus de 30% des prestataires de maintenance. En décembre 2018, ALTEVA a rejoint le Groupe Salvia Développement et devient le fer de lance du groupe dans le domaine de l’exploitation du patrimoine. Elle complète une offre déjà existante autour de la gestion technique et énergétique du patrimoine en collectivité.

Proposer des services d’hébergement sur-mesure

Conscient de la nécessité de s’appuyer sur un hébergement sécurisé, et ce dès 2010, ALTEVA a souhaité externaliser l’hébergement des applications de ses clients. C’est dans ce contexte que le choix s’est porté sur ITS Integra. En effet, l’opérateur Cloud ultra sécurisé a su proposer un environnement et des infrastructures adaptés aux attentes spécifiques d’ATEVA.

L’objectif était donc de bénéficier d’une haute disponibilité avec un SLA de 99,9 %. ALTEVA peut ainsi se reposer sur des équipes d’experts techniques et des interlocuteurs métier pour traiter ses demandes. De plus, en cas d’incident ou demande, un outil ITSM permet d’entrer en contact avec ITS Integra pour une prise en charge rapide et pour faire évoluer les infrastructures et leur dimensionnement au besoin.

Bénéficier d’une cyberprotection de premier plan

En complément des prestations d’hébergement délivrées, ITS Integra assure également des services de cybersécurité de différentes natures : antivirus/malwares, SOC managé avec analyse en temps réel des connexions réalisées, etc. Cela permet de détecter en amont des actions suspectes et d’agir de manière préventive pour ne pas subir de cyberattaques. Enfin, des sauvegardes régulières sont réalisées au sein d’un data center situé en Île-de-France.

Prendre en compte les aspects RSE

Au même titre que ITS Integra a entrepris une démarche RSE, ALTEVA a également à cœur de positionner cette approche au sein de sa gouvernance. Ainsi, l’éditeur étudie une possible extension de sa collaboration avec ITS Integra sur le sujet lié à la consommation d’énergie liée à l’hébergement de ses solutions.

« ITS Integra a su nous apporter une réponse fiable pour héberger et sécuriser nos infrastructures. Leur expertise et la disponibilité de leurs collaborateurs nous permettent de bénéficier d’un hébergement sécurisé de premier plan. À noter également que leur sens de l’écoute leur permet de faire évoluer l’environnement pour coller au plus près de nos attentes spécifiques. » Fabrice DEVIENNE, Responsable R&D chez ALTEVA

« C’est un plaisir d’accompagner l’équipe ALTEVA dans leur trajectoire. Nous avons bien conscience que nous ne travaillons pas que pour ALTEVA, mais également – indirectement – pour l’ensemble des clients finaux sur la plateforme. Cela crée une relation où prime à la fois la confiance et l’exigence de l’excellence. » Véronique BARBET, Ingénieure Commerciale, en charge du compte chez ITS Integra