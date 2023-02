Alter Way a signé un partenariat avec OVHcloud pour le déploiement de solutions souveraines dans le cloud. Entrée dans le giron de Smile en 2021, la société de services open source concentre désormais l’expertise du groupe sur les services d’infrastructures cloud et DevOps. Son rapprochement avec le géant français du cloud n’est donc pas une surprise, d’autant que les deux entreprises partagent le même engagement à réduire l’empreinte environnementale du cloud. Elles sont toutes deux signataires de Planet Tech’Care, dont la plateforme est présidée par Véronique Torner, la directrice générale d’Alter Way.

Ce nouveau partenariat s’articule donc autour de la souveraineté et de la sécurité des données mais aussi du respect de l’environnement. Il permet aux entreprises et institutions françaises d’être accompagnées dans l’hébergement de leurs applications et données sensibles et critiques en France. Pour cela Alter Way, qui dispose du statut Advanced Partner d’OVHcloud, propose une offre de référence pour le cloud public. Elle comprend la conception et le déploiement d’architectures Open Source, l’hébergement web souverain, l’infogérance (équipes certifiées Iso 27001 et HDS) et l’expertise DevOps/intégration.

« Nous saluons l’engagement affiché par Alter Way pour répondre aux attentes du marché sur le besoin d’infrastructures à la fois ouvertes, souveraines et durables », commente dans un communiqué Caroline Comet-Fraigneau, VP d’OVHcloud.

« Grâce à ce partenariat stratégique, nous renforçons notre offre d’hébergement souverain tout en nous associant avec un acteur de référence du numérique responsable », ajoute Thomas Wagner, Directeur des offres et des partenariats Alter Way.