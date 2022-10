Alten renforce son implantation à Lyon pour accompagner l’essor de son activité en région Auvergne-Rhône-Alpes. La société d’ingénierie et de conseil a inauguré cette semaine de nouveaux bureaux de 2 600 m2. Présente à Lyon depuis 20 ans et depuis 15 ans à Grenoble, Alten emploie déjà 700 collaborateurs dans la région et prévoit d’en recruter 250 nouveaux en 2023.

« Cette expansion à Lyon soutient les enjeux d’accélération digitale de nos clients et contribue à renforcer notre capacité à les accompagner », explique dans un communiqué Antoine Santoni, directeur de pôle opérationnel Grand Est Alten. « La région lyonnaise est un hub de l’industrie et du digital qui accueille de nombreux secteurs dont certains en pleine mutation, tels que le Nucléaire ou les Mobilités. »

Situés au 51 rue des Docks, au cœur de Vaise, Hub Numérique de Lyon, les bureaux trouvent place dans un bâtiment « intelligent » choisi pour offrir un environnement stimulant aux collaborateurs. Les locaux ont par ailleurs été pensés pour faciliter les échanges avec les entreprises clientes et rester flexible quant aux enjeux d’externalisation de ces dernières.

Les 250 recrutements à venir cibleront des ingénieurs de niveau « junior » à « confirmé » pour travailler sur les projets de grands acteurs de l’industrie et du numérique, notamment Alstom, EDF, Sanofi, ou encore Orange. Les postes seront ouverts à des ingénieurs (logiciels, data, nucléaire) chefs de projet agile, spécialistes PLM, chargés d’affaires et spécialistes réglementaires. Une quarantaine d’offres de stages seront également proposées.