HPE France a un nouveau PDG. C’est Gilles Thiebaut lui-même qui l’annonce sur sa page LinkedIn, où on le voit accompagné de son successeur (ce dernier à droite) « Après trois années extraordinaires passées à diriger HPE France, je suis ravi d’annoncer la nomination d’Alain Melon pour me succéder au poste de président directeur général de la filiale française. De mon côté, je vais prendre la direction d’une nouvelle région européenne regroupant la France et l’Europe du Nord. » « Alain a une connaissance transverse de la société et du marché IT grâce à une expérience de 20 ans au sein de HPE notamment en finance, Delivery Services, infogérance et management de Business Unit. Actuellement directeur des ventes partenaires, Alain est passionné d’innovation et de technologie depuis toujours », ajoute Gilles Thiebaut qui avait pris la succession de Gérald Karsenti en novembre 2016.

C’est donc en parfait connaisseur du channel et d’HPE France – où il a fait jusqu’à présent toute sa carrière – qu’Alain Melon succède au Belge. Jusqu’alors directeur des services techniques de la filiale, Alain Melon avait été nommé directeur du Channel, des marchés PMI PME et des Service Providers en février 2017. Il a occupé auparavant diverses fonctions de direction pour les entités de services d’infogérance et de support client.

Il reportera directement à Gilles Thibaut qui demeure donc son patron.