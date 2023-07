Akamai inaugure sa nouvelle région cloud française. Le spécialiste des réseaux de diffusion de contenus (CDN) concrétise sa stratégie de diversification dans les services cloud d’infrastructure (IaaS), qui fait suite à son acquisition en février 2022 du spécialiste américain Linode pour 900 M$, la plus importante de son histoire. Akamai annonce simultanément l’ouverture de nouveaux sites à Washington, Chicago, Seattle et bientôt Chennai (Inde), devant porter son infrastructure cloud mondiale à 24 datacenters d’ici la fin 2023.

Pionner de l’informatique de périphérie avec son activité CDN, Akamai avait expliqué lors de son rachat de Linode vouloir « créer une plate-forme cloud unique pour créer, exécuter et sécuriser des applications du cloud à la périphérie ».

« Les nouveaux sites marquent la première étape dans les efforts d’Akamai pour placer le calcul, le stockage, la base de données et d’autres services sur la même dorsale sous-jacente qui alimente son réseau périphérique aujourd’hui – une empreinte massivement distribuée couvrant plus de 4 200 emplacements dans 134 pays », précise l’entreprise aujourd’hui.

La région française repose sur un datacenter en région parisienne, qui sera complété dans les prochains mois par un datacenter de secours à Marseille, tous deux opérés par des hébergeurs de colocation neutre.

Avec son offre Connected Cloud, Akamai n’entend pas rivaliser avec les hyperscalers mais plutôt avec les acteurs nationaux. Il entend se différencier par la complémentarité de ses services d’infrastructure, de diffusion de contenus et de cybersécurité, autre axe majeur de diversification depuis plus de dix ans. Au niveau tarifaire, il veut notamment se distinguer sur les coûts de transferts. Son offre de stockage en mode bloc ou objet inclut des transferts entrants gratuits et sortant de 1 To.