Accompagnée par le fonds d’investissement Newfund et des business angels, Agora Place, la plateforme de sourcing B2B spécialiste du reconditionné, annonce une première levée de fonds de 600.000 euros. La start-up lancée par Reynold Simonnet et Tanguy Pennel en 2017 revendique le plus grand catalogue B2B d’Europe en reconditionné et ambitionne d’élargir son offre afin de devenir un leader européen.

« Cette levée de fonds va nous permettre d’accompagner de nouveaux clients grâce aux améliorations continues de la plateforme. Les échanges BtoB sont restés archaïques, nous travaillons à les rendre beaucoup plus efficaces et sécurisés », indique dans un communiqué Reynold Simonnet. Cette levée de fonds devrait également permettre à Agora Place de conclure de nouveaux partenariats avec les acteurs majeurs du marché français, en reconditionné et neuf. « Nous allons mettre notre expertise à la disposition d’une cible plus large d’acteurs comme la grande distribution et l’assurance pour la téléphonie notamment. Notre outil permet d’adresser à la fois les acheteurs de grands comptes nationaux comme les points de vente locaux », précise de son côté Tanguy Pennel.

Agora Place propose aux professionnels du high-tech un accompagnement complet et transparent à destination des acheteurs qui peuvent désormais gérer leurs achats jusqu’au service après-vente directement en un point centralisé, le tout gratuitement. « L’enjeu a été de moderniser les transactions au maximum tout en conservant une relation commerciale de proximité propre au B2B. Aujourd’hui, 500 professionnels achètent sur Agora Place pour gagner du temps et profiter des services exclusifs, nous allons doubler ce chiffre en 2018 », concluent les deux fondateurs.