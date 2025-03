Altospam, éditeur Saas, pionnier et acteur historique de la cybersécurité en France, voit son excellence saluée en intégrant le catalogue des solutions distribuées par Actual Systèmes, un distributeur grossiste de matériels et logiciels informatiques à forte valeur ajoutée.

Dans le cadre du déploiement de son nouveau plan de croissance à l’échelle nationale, Altospam positionne la distribution indirecte de ses solutions Mailsafe, Mailout et Training comme une priorité stratégique. Dans ce contexte, l’éditeur vient compléter son réseau de partenaires distributeurs en annonçant un accord de grande envergure avec Actual Systèmes.

À travers ce nouvel accord, Altospam pourra étendre la commercialisation de ses solutions auprès des 800 partenaires d’Actual Systèmes qui pourront ainsi accéder à des solutions performantes de lutte contre le spam, le phishing et les ransomwares. De son côté, Actual Systèmes pourra proposer une offre souveraine, référente et historique qui équipe déjà de très nombreuses entreprises et structures publiques partout en France.

Pour garantir le succès de ce partenariat, les équipes d’Actual Systèmes et d’Altospam ont travaillé main dans la main pour construire une offre sur mesure génératrice d’engagement et de valeur ajoutée pour les revendeurs. Dans ce contexte, de nombreuses synergies commerciales, des formations et autres dispositifs marketing ont été définis et ponctueront en continu la relation existante entre les deux sociétés. La proximité des équipes des deux structures bordelaises a également représenté un facteur clé favorisant un travail de qualité.

Mathias GAUDRY chez Actual Systèmes « Altospam a su comprendre nos besoins et notre organisation et nous a proposé des conditions sur mesure pour intégrer au mieux leur offre dans notre catalogue dans une logique de souscription. La qualité de leurs solutions 100 % souveraines et l’engagement de leurs équipes à nos côtés sont des valeurs structurantes qui nous permettront de donner une réelle dynamique à notre partenariat. »

Enzo MORELLO chez Altospam « Nous partageons avec Actual Systèmes des valeurs communes qui nous ont permis de rapidement trouver des synergies et d’élaborer une offre sur mesure au service de leur réseau de revendeurs et d’intégrateurs. D’ores et déjà, notre proposition de valeur semble largement adoptée par ces derniers et devrait se traduire à court terme par de premiers succès opérationnels. »

Forts de ces éléments, Altospam et Actual Systèmes devraient donc rapidement permettre aux intégrateurs référencés de répondre pragmatiquement aux demandes croissances des PME, ETI et collectivités locales en quête de solutions souveraines leur permettant de se protéger contre les cybermenaces transitant via les messageries électroniques.