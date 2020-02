Action Telecom, spécialisé dans les télécommunications d’entreprise, rejoint le réseau de prestataires IT Resadia. Ancré en Haute-Garonne, Action Telecom a vu le jour en 2004. Depuis son rachat en juin 2016 par son gérant Nikolas Simon (photo), la société s’est positionnée sur des activités de téléphonie fixe et mobile, communications unifiées, réseaux, infogérance et informatique, vidéosurveillance et visioconférence. Aujourd’hui, elle compte une quinzaine de salariés, pour un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros.

Bien implantée dans sa région sur un axe Bordeaux-Agen, elle a pour objectif de se développer à l’échelle nationale. En intégrant le réseau Resadia, elle espère nouer des partenariats commerciaux plus facilement avec des acteurs fiables, accéder aux niveaux de certifications les plus élevés et faciliter les négociations avec les grossistes et producteurs.

L’offre Cyb’R Wall de Resadia, qui permet aux clients de centraliser la gestion de leur sécurité, figurera désormais au catalogue des solutions Action Telecom.

« Resadia nous permet d’échanger avec nos pairs sur le marché du numérique, ce qui accélère et éclaire notre processus de décision », explique dans un communiqué Nikolas Simon.

« Nous sommes ravis d’accueillir Action Telecom au sein du réseau Resadia. Cela nous permet de proposer aux entreprises qui font appel à nous une gamme de services et d’expertise élargie. Nous pourrons ainsi les accompagner de manière optimale sur toutes les problématiques liées aux communications unifiées, domaine de prédilection d’Action Telecom », commente de son côté Francis Letellier, directeur délégué de Resadia.