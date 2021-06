Acronis va ouvrir un centre de R&D en cybersécurité à Herzliya (la « Silicon Valley » israélienne), avec l’intention d’investir près de 80 millions de dollars en Israël sur les cinq prochaines années. Ce nouveau centre vient s’ajouter au réseau mondial des centres Cyber Protection Operations Centers (CPOC) d’Acronis.

Cette annonce intervient quelques semaines seulement après une levée de fonds de 250 millions de dollars qui a porté la valorisation de l’entreprise à plus de 2,5 milliards de dollars. Une partie de ces fonds ira directement au centre de Herzliya pour recruter de nouveaux collaborateurs et soutenir les partenaires régionaux. Acronis prévoit en effet d’embaucher plus de 100 ingénieurs hautement qualifiés, scientifiques et professionnels de la cybersécurité. Des investissements seront également consentis pour augmenter le nombre d’agrégateurs cloud, de distributeurs et de fournisseurs de services dans la région, où l’entreprise est présente depuis 2008.

A la fin de l’année dernière, le spécialiste de la protection des données a fait l’acquisition de la société de cybersécurité israélienne CyberLynx Security. En avril, il a ouvert un nouveau datacenter dans le pays.

« Ce positionnement stratégique d’Acronis en Israël témoigne de notre confiance dans le potentiel de la région et dans le talent de l’industrie high-tech israélienne », commente dans un communiqué Serguei Beloussov, CEO et fondateur d’Acronis. « Ce nouveau centre israélien sera à la pointe de la recherche et du développement en matière de cyberprotection, au côté des autres sites de notre réseau international, en Suisse, à Singapour, en Bulgarie et en Amérique du Nord. »