Malgré la crise sanitaire, 2020 restera comme une bonne année pour A10 Networks France. Une année marquée par l’affermissement de son réseau de distribution et la montée en puissance des dossiers de migration vers le Cloud. Au cours de l’année écoulée, le spécialiste des solutions d’optimisation de la disponibilité des applications a notamment décroché un référencement au catalogue du grossiste Infinigate – qui s’ajoute donc à son distributeur historique 2SB – et a démarré des relations avec plusieurs intégrateurs, notamment avec Expert-Line et surtout NXO. Encore en phase d’investissement dans le domaine de la sécurité, ce dernier lui a réservé une place de choix dans son portfolio.

Deux ans et demi après son arrivée chez A10 Networks avec pour mission de (re)bâtir le réseau de distribution de la marque, Coralie Berenger, directrice channel Europe du Sud, revendique ainsi une dizaine de partenaires actifs en France, parmi lesquels des acteurs de référence tels que Interdata – son plus ancien et principal partenaire en France – ou Orange Cyber Defense.

Le résultat d’un investissement conséquent mené tout au long de l’année écoulée sur le channel. Le constructeur a ainsi refondu son portail partenaires ainsi que son processus d’embarquement. Un travail a également été fait sur le marketing conjoint et les protections d’affaires, ajoute Coralie Berenger. Mais, le plus gros effort a porté sur la formation, estime cette dernière. Une formation désormais plus élaborée, et prodiguée en continu via de courtes sessions en lignes régulières. Des formations qui s’adressent notamment aux avant-ventes de ses partenaires mais aussi, et c’est nouveau, aux commerciaux.

L’année 2020 a également été marquée par l’accélération des ventes des versions cloud de ses produits. « On investit depuis cinq ans dans le Cloud. Avec un succès modéré jusque-là. Mais désormais, tout le monde y va. L’année 2020 constitue un véritable tournant en la matière », détaille Coralie Berenger. Autre point notable : l’accélération du nombre de projets générés autour de ses solutions anti-DDOS (Thunder TPS). Là aussi un vrai tournant, selon Coralie Berenger, qui constate également un intérêt grandissant pour les solutions de déchiffrement SSL maison, notamment dans le secteur de la banque-assurance et le secteur public.

Autant d’évolutions qui donnent les tendances pour l’année en cours. Le constructeur, dont 80 à 85% de l’activité est encore constituée de projets firewall, devrait également profiter du renforcement de ses partenariats avec Ericsson (sur les technologies 5G et IoT) et avec Dell (qui commence à se déployer en Europe).