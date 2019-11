Après 15 années passées à la tête de la société qu’il a fondée, Lee Chen va abandonner son siège de président et CEO d’A10 Networks le 2 décembre prochain. Il prendra alors la présidence du conseil d’administration et, précise un communiqué de l’entreprise, restera activement impliqué dans la société afin d’assurer une transition en douceur.

Son successeur sera Dhrupad Trivedi, qui occupait récemment le poste de vice-président et directeur technique de Belden tout en assurant la direction de Tripwire, la filiale de cybersécurité du groupe.

Diplômé de l’université de Mumbai (Inde), de l’université du Massachussetts Amherst et titulaire d’un MBA de la Fuqua School of Business, Dhrupad Trivedi a débuté sa carrière en 1998 chez l’équipementier télécoms JDS Uniphase Corporation qu’il a quitté en 2010 alors qu’il occupait les fonctions de vice-président Startegy & Corporate Development et directeur général. Il a alors rejoint Trapeze Networks, filiale de Belden, pour y assurer les fonctions de président. En 2010 lors de la cession de Trapeze Networks à Juniper Networks il a intégré Belden pour y occuper différents postes de direction.

« Je suis privilégié de servir des clients de renom à travers le monde dans une grande variété de secteurs et je suis extrêmement fier des solutions innovantes que nous proposons. Je suis honoré d’avoir travaillé avec notre équipe exceptionnelle chez A10. J’apprécie tout particulièrement leur engagement en faveur de la réussite des clients dans tout ce qu’ils font », commente dans le communiqué Lee Chen. « Je suis également profondément convaincu que sous la direction de Dhrupad, l’équipe d’A10 Networks continuera à aider nos clients à prospérer.»