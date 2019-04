Aubay a enregistré au premier trimestre un chiffre d’affaires de 105,2 millions d’euros en progression purement organique de 5,8%, malgré un jour facturable en moins par rapport au 1 er trimestre 2018. La croissance ressort à 6,1% en France et à 5,5% à l’international. Les prix de vente bien orientés, en particulier en France et au Portugal, ont également contribué à la croissance. A fin mars, les effectifs s’élevaient à 6.189 collaborateurs à comparer aux 5.886 collaborateurs un an auparavant et aux 6.166 collaborateurs fin décembre 2018. Le taux de productivité a été maintenu à un niveau élevé de 92,7% contre 93,0% un an plus tôt.

S’appuyant sur ce bon premier trimestre, légèrement supérieur aux anticipations, le groupe confirme sa confiance dans l’atteinte des objectifs 2019 fixés lors de la publication des résultats annuels, à savoir un chiffre d’affaires de 425 millions d’euros, soit une croissance organique de 5% à 7%, et une marge opérationnelle d’activité comprise entre 9,5% et 10,5%.