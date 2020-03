Sqli vient d’acquérir 60% du capital de l’agence digitale britannique Redbox. Les conditions financières de l’opération, réalisée en numéraire, ne sont pas dévoilées. Cette nouvelle acquisition va permettre au groupe de compléter son offre dans le domaine du e-commerce et de renforcer sa présence sur des marchés clés.

Implantée au Royaume-Uni, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud, la société de 80 collaborateurs combine conseil, expérience design et technologies, et accompagnement des clients 24/7 au travers de centres de services. Figurant parmi les « 10 Global Elite Partners » de la plateforme e-commerce Adobe/Magento, Redbox compte parmi ses clients AXA Insurance, Nahdi Medical, Nespresso, Fortnum & Mason et Universal Music Group. L’équipe de direction actuelle reste en place.

Au cours de l’exercice 2019, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 7,3 millions d’euros, en croissance de près de 10%, et une profitabilité opérationnelle à deux chiffres.

Cette acquisition, qui s’inscrit dans le cadre du plan stratégique One Force 2022, annoncé en juillet 2019 par Sqli, vient enrichir le réseau européen d’agences digitales du pôle Commerce & Expérience du groupe. Ce pôle, doté de plus de 600 experts opérant dans 11 pays européens (hors centres de services), a généré l’an dernier un chiffre d’affaires de 104 millions d’euros. Il devrait encore s’enrichir au cours des prochains mois de nouvelles acquisitions afin de concrétiser l’ambition de Sqli de devenir « un acteur européen d’envergure » du secteur des agences digitales.

« Nous avons trouvé au sein de Redbox des expertises et des valeurs très proches de celles du groupe Sqli. Cette acquisition va nous permettre de compléter notre présence locale au Royaume-Uni, de nous déployer commercialement au Moyen-Orient et de renforcer les capacités de production et d’accompagnement via nos centres de services », commente dans un communiqué Didier Fauque, directeur général du groupe. « Nous renforçons par la même occasion notre relation avec Adobe/Magento pour tirer pleinement profit des opportunités offertes par le développement de cette plateforme e-commerce de premier plan. »