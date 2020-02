L’an dernier, les dépenses consacrées aux infrastructures cloud ont bondi de 37,6% pour atteindre 107,1 milliards de dollars selon Canalys. Si le marché continue d’exploser, la concurrence de son côté s’intensifie. A tel point que le leader du marché, AWS – encore accroché à sa première place avec une part de marché de 32,3%, en recul de 0,4% – voit son rythme de croissance ralentir au profit de ses challengers.

Sur l’ensemble de l’année, avec des revenus de 34,6 milliards de dollars, sa croissance n’est « que » de 36%. Face à lui, Microsoft enregistre une croissance de 63,9%, ce qui représente un chiffre d’affaires de 18,1 milliards de dollars et une part de marché de 16,9%, contre 14,2% un an plus tôt. Google fait encore mieux en termes de croissance puisque son chiffre d’affaires s’envole de 87,8%. Avec des revenus de 6,2 milliards de dollars et une part de marché de 5,8%, le géant de Mountain View devance Alibaba dont le chiffre d’affaires grimpe de 63,8% à 5,2 milliards de dollars et la part de marché s’établit à 4,9%.

« Les organisations de tous les secteurs, des services financiers aux soins de santé, sont en train de devenir des fournisseurs de technologie. Beaucoup utilisent une combinaison de modèles informatiques multiclouds et hybrides, reconnaissant les forces de chaque fournisseur de services cloud et les différents environnements d’exploitation de calcul nécessaires pour des types spécifiques de charges de travail », explique dans un communiqué Alastair Edwards, analyste en chef de Canalys. « Le rôle des partenaires de distribution deviendra plus important à mesure que l’utilisation du cloud augmentera, en termes de définition de stratégies d’applications, d’intégration dans les processus métiers, d’optimisation de l’expérience utilisateur, de gouvernance et de conformité. » Selon lui, la tendance à exploiter davantage d’applications, nouvelles ou existantes dans les environnements de cloud public se poursuivra au cours des cinq prochaines années. Les organisations chercheront à tirer profit de l’accès illimité à de la capacité, à des services plus avancés comme l’intelligence artificielle et l’analytique, ainsi qu’à des API et à d’autres outils pour accélérer leur développement numérique. Il s’attend cette année à une progression de 32% des dépenses en services d’infrastructure cloud, qui atteindront ainsi 141 milliards de dollars. L’élan se poursuivra pour atteindre 284 milliards de dollars en 2024.

Cette explosion nécessite chez les principaux fournisseurs de services cloud des dépenses colossales en matière d’infrastructures. Alibaba, Amazon, Baidu, Facebook, Google, Microsoft et Tercent ont ainsi dépensé collectivement 60 milliards de dollars en 2019, un coût en progression de 8% comparé à 2018. Rien de comparable cependant à la flambée de 2018, lorsque les « super sept » ont augmenté leurs dépenses de 46%.