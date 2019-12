Salesforce est le meilleur employeur de l’Hexagone estime Glassdoor qui installe l’éditeur en tête de son Top 25 2020 dédié à la France. « Solutions innovantes, bien-être des collaborateurs au cœur de la stratégie, collaborateurs passionnés, écosystème très dynamique », précise le site d’évaluation des employeurs qui s’appuie sur les notations anonymes des salariés et anciens salariés d’entreprises de plus de 1.000 personnes.

A lui seul, le secteur IT s’accapare 10 places dans le classement, dont 3 parmi les 5 premières. Bien noté pour sa culture d’entraide et son business familial avec une vision et des objectifs à long terme, l’éditeur de logiciels financiers Murex occupe la troisième place devant SAP, remarqué pour ses événements, ses ateliers bien-être, sa salle de détente et ses rémunérations. Distinguée notamment pour l’équilibre entre vie personnelle et vie privée ainsi que pour ses valeurs, l’ESN Onepoint figure en 8ème position.

Plus surprenant, Amazon décroche la 11ème position. « Une super équipe, de super projets, du fun pour l’ambiance, des opportunités rapides avec des évolutions conséquentes », précise le commentaire. Recul donc pour l’entreprise qui l’an dernier figurait dans le Top 10. Le géant de Seattle devance Extia, un cabinet de conseil en management spécialisé notamment dans la transformation digitale, l’IA et les datas sciences. Microsoft occupe la 13ème position. « Entreprise prestigieuse et innovante, beaucoup d’excellentes technologies, des clients passionnants », précise le commentaire. On trouve encore dans le classement Orange, apprécié pour la qualité de vie au travail, les nombreux jours de congés (20 RTT), les augmentations annuelles et son 14ème, voire son 15ème mois. Les choses ont semble-t-il bien changé depuis le départ de Didier Lombard. Enfin, Ubisoft doit sa 20ème place aux perspectives de carrière qu’offre l’éditeur de jeux vidéos, à son salaire « en amélioration récente » et à son environnement multiculturel.

Top 25 des entreprises françaises