Le ministère américain de la Justice prépare une enquête sur Google afin de déterminer si la filiale d’Alphabet a violé les lois en matière de concurrence loyale, ont déclaré deux sources proches du dossier à Reuters.

Cette plainte s’ajoute à celles déposées par des concurrents comme Yelp et TripAdvisor, mais aussi par des élus démocrates et républicains. En Europe, la firme de Moutain View a subi trois fois en deux ans les foudres de la Commission de Bruxelles. La dernière fois elle s’est vu infliger une amende de 1,49 milliard d’euros pour abus de position dominante. La société a depuis entamé une réforme de ses pratiques commerciales.

Selon une source de Reuters, Google aurait donné la préférence à ses propres entreprises dans les résultats de recherche. La Federal Trade Commission des États-Unis, qui applique les lois antitrust de concert avec le ministère de la Justice US, avait déjà enquêté sur ses pratiques commerciales. Cela avait débouché en 2013 sur un accord plutôt accommodant pour Google qui n’a apporté que peu de changements à ses agissements et a pu continuer à privilégier ses propres services dans les résultats de recherche. La société a toutefois accepté de mettre fin à son comportement consistant à supprimer des recherches les critiques des concurrents envers ses propres produits, et de permettre aux annonceurs d’exporter des données afin d’évaluer eux-mêmes les résultats de leurs campagnes.

Comme le souligne Reuters, les enquêtes antitrust du ministère de la Justice aboutissent généralement à des demandes de modification de certaines pratiques commerciales. Google subit toutefois une pression accrue depuis que la confidentialité des données personnelles, utilisées pour le ciblage publicitaire, est devenu un problème à cause notamment des violations massives perpétrées ces derniers temps.

Aucune loi sur la protection de la vie privée n’existe actuellement aux Etats-Unis. Les choses devraient toutefois évoluer avec l’entrée en vigueur le 1er janvier prochain d’une telle législation en Californie.