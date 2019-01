« Extraordinaire, particulièrement mouvementé et décevant », c’est en ces termes que le CEO de Nvidia, Jensen Houang, a qualifié le quatrième trimestre de son exercice décalé 2019 clos le 27 janvier.

Les résultats, qui seront publiés le 14 février prochain, ont d’ailleurs été revus à la baisse. Ils devraient avoisiner 2,20 milliards de dollars, un montant bien inférieur aux 2,70 milliards de dollars prévus. « La détérioration de la conjoncture macroéconomique, en particulier en Chine, a eu un impact sur la demande des consommateurs pour les GPU de jeu Nvidia. En outre, les ventes de certains GPU haut de gamme utilisant la nouvelle architecture Turing de Nvidia ont été inférieures aux prévisions », indique la société dans un communiqué. Les revenus de la division Datcenter ont également été inférieurs aux attentes, faisant ainsi écho aux difficultés d’Intel dans ce secteur. « Un certain nombre d’opérations prévues dans les prévisions de la société n’ont pas abouti au cours du dernier mois du trimestre, les clients ayant adopté une approche plus prudente », précise le fondeur. Ce dernier s’attend à ce que sa marge brute GAAP et non-GAAP soit affectée par des charges d’environ 120 millions de dollars dues à un excédent de mémoires DRAM et de composants associés dans le channel.

Estimant les fondements de la société solides, Jensen Huang se veut toutefois optimiste pour l’avenir. « Le modèle de calcul accéléré mis au point par Nvidia est la meilleure voie à suivre pour répondre aux besoins informatiques insatiables mondiaux. Les marchés que nous créons – jeux, design, calcul haute performance, intelligence artificielle et véhicules autonomes – sont importants, en pleine croissance et seront très vastes. Nous avons d’excellentes positions stratégiques dans chacun d’entre eux », affirme-t-il dans le communiqué.

Cet avertissement sur résultats a provoqué la forte baisse du titre lundi midi. Plongeant de plus de 22%, il a entraîné l’action d’AMD dans sa chute, les deux entreprises étant présentes sur les mêmes marchés, le titre d’AMD reculant toutefois beaucoup plus modestement de 7%.