Microsoft a fait l’acquisition de FSLogix. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

FSLogix est une plate-forme de provisioning d’applications de nouvelle génération qui réduit les ressources, le temps et la main-d’œuvre nécessaires à la prise en charge de la virtualisation. « Des petites entreprises aux très grandes entreprises mondiales de nombreux secteurs, les solutions FSLogix améliorent l’expérience client et la productivité, tout en réduisant les besoins en support des services informatiques », précisent sur le blog de l’éditeur Brad Anderson, vice-président Microsoft 365 et Julia White, vice-présidente Microsoft Azure. Bien avant cette acquisition, FSLogix, fondée en 2012 et basée à Suwanee dans l’Etat de Géorgie, était déjà partenaire de la firme de Redmond.

« Dès le début, en collaborant étroitement avec plusieurs équipes de Microsoft, nous avons constaté que nos missions étaient complètement alignées », explique sur le blog de l’entreprise le fondateur et CTO de FSLogix, Randy Cook. « FSLogix et Microsoft s’engagent à fournir la meilleure expérience possible aux entreprises qui choisissent de déployer des bureaux virtuels. Microsoft a fortement renforcé cet objectif avec son annonce récente(ndlr : au mois de septembre) autour de Windows Virtual Desktop visant à fournir la meilleure expérience virtualisée Windows et Office livrée sur Microsoft Azure. »

L’apport du logiciel FSLogix devrait accélérer les temps de chargement des profils utilisateur dans Outlook et OneDrive, améliorant ainsi les performances d’Office 365 ProPlus dans les environnements virtuels multiutilisateurs, y compris dans Windows Virtual Desktop.