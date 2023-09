Les coupes budgétaires ne devraient pas trop affecter les dépenses européennes en services de cloud public. IDC estime qu’elles atteindront 142 Md$ en 2023 et 291 Md$ en 2027, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20 %. La majeure partie des dépenses sera consacrée au SaaS mais ce sont les services PaaS qui continueront de croitre le plus rapidement. Le cabinet d’études prévoit par ailleurs que 55 % des entreprises européennes migreront vers le cloud d’ici fin 2023.

« Bien que les perspectives informatiques soient moins favorables que prévu et que les clients soient confrontés aux prix plus élevés liés à leur utilisation du cloud, la migration vers le cloud se poursuit, car la technologie est considérée comme un moyen d’améliorer l’efficacité et d’optimiser les coûts, à contre-courant d’un marché défavorable », souligne l’analyste Andrea Minonne.

« L’essor de l’IA générative sera également un facteur de marché important, car il s’appuie sur des modèles de langage étendus (LLM) et exige des capacités informatiques solides et facilement évolutives pour gérer le traitement des données en temps réel », ajoute-t-elle.

Les secteurs des télécommunications, de la banque et de la vente au détail seront les plus dépensiers, alimentant à eux trois plus du quart du marché européen. Les services publics, les sciences de la vie et les organismes de santé devraient eux aussi renforcer leurs efforts d’investissement.