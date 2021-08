La puissance des hyperscalers n’en finit pas de se développer. Au deuxième trimestre, les dépenses des entreprises en services d’infrastructure cloud ont atteint 42 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 39% en année glissante. Une croissance inhabituelle pour un marché aussi vaste et à forte croissance s’étonne Sunergy Research, qui publie ces chiffres. Une croissance qui profite surtout à Amazon, Microsoft et Google qui s’arrogent 63% de ces dépenses. Parmi ces trois, c’est Amazon le grand vainqueur. Au cours des trimestres précédents, Microsoft et Google avaient lentement gagné du terrain sur le géant de Seattle, mais bénéficiant d’une croissance de 10 % sur le trimestre, sa part de marché est remontée à 33 %. Ses deux concurrents représentent ensemble 30% du marché, tandis que les 20 acteurs suivants (parmi lesquels IBM, Alibaba, Salesforce et Oracle) réunis totalisent 28%, ne laissant que des miettes à une longue queue de prestataires de services de petite et moyenne taille.

La plupart des principaux fournisseurs de cloud ayant maintenant publié leurs résultats du deuxième trimestre, Synergy estime que les revenus trimestriels des services d’infrastructure cloud (IaaS, PaaS et services cloud privés hébergés) étaient de 42,0 milliards de dollars, le chiffre d’affaires sur douze mois atteignant 152 milliards de dollars.

La domination des principaux fournisseurs de cloud est encore plus prononcée dans le cloud public, où les cinq premiers contrôlent 80 % du marché.

« Ce marché continue d’être une réussite fulgurante pour Amazon, Microsoft, Google et certains autres fournisseurs de cloud. Normalement, vous ne vous attendriez pas à voir les taux de croissance augmenter dans un marché aussi énorme et en développement rapide, mais c’est encore une fois ce que nos recherches ont montré », indique dans un communiqué John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy Research Group. « Il faut dire que ce succès est durement gagné. Amazon, Microsoft et Google investissent généralement plus de 25 milliards de dollars en dépenses d’investissement par trimestre, dont une grande partie est consacrée à la construction et à l’équipement de leur flotte de plus de 340 centres de données hyperscale. Il reste de nombreuses opportunités pour les fournisseurs de cloud plus petits et plus ciblés, mais il peut être difficile de détourner le regard des chiffres époustouflants provenant des trois grands. »