Vincent Paumier a rejoint Axis Communications en tant que Business Developer Manager après avoir développé ces 15 dernières années l’activité d’acteurs du monde du transport et de la sûreté dans l’ingénierie et la maitrise d’œuvre (Egis), l’intégration de solutions multitechniques (Bouygues Energie et Services) et la fourniture de solutions logicielles à forte valeur ajoutée (Siemens Building Technologies).

Son expérience dans ce secteur fortement ancré dans les marchés publics lui a permis de travailler sur des projets de tramways, de tunnels, de routes et autoroutes, d’aéroports et de vidéosurveillance urbaine avec les grands donneurs d’ordre comme la RATP, Aéroport de Paris, la Ville de Paris ou les sociétés concessionnaires d’autoroutes.

En tant que Business Developer Manager chez Axis, il a pour mission de développer l’activité Transport et Logistique sur la zone South of Europe (France, Italie, Espagne, Portugal).