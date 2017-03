Systancia souhaite clore son premier trimestre par un coup d’accélérateur. Le spécialiste de la virtualisation et de la sécurité des systèmes d’information indique qu’il se focalisera cette année sur le développement produit, sur la progression de l’activité à l’export mais aussi sur le channel, avec une accélération de sa stratégie partenaires. Il crée à cet effet le poste de Channel Manager, confié à Eric Charreton, jusqu’à présent Territory Manager de l’éditeur pour les régions Nord et Ile-de-France. Cet ancien ingénieur commercial a dorénavant en charge la mobilisation des équipes commerciales, production et marketing pour accompagner les partenaires intégrateurs.

Systancia muscle par ailleurs son programme partenaires. « Cette évolution trouve deux fondements : la forte croissance du marché de la virtualisation et de la cybersécurité, ainsi que la valeur ajoutée qu’apportent les partenaires, intégrateurs ou conseils, à Systancia et au client final », explique l’éditeur alsacien dans un communiqué.

Ce dernier accroit son accompagnement à travers des formations, des actions marketing conjointes, un travail commun sur les opportunités ainsi qu’un suivi personnalisé, Systancia garantit également une relation directe avec ses partenaires, sans intervention de grossistes ou de distributeurs. Enfin, aucun engagement de revenu n’est exigé par l’éditeur qui annonce sans plus de précisions « une marge confortable ».

« Notre organisation commerciale couvre l’ensemble des régions avec une présence terrain. Chaque partenaire bénéficie ainsi d’un accompagnement de proximité et d’un réel soutien à toutes les étapes du projet. Face aux grandes entreprises nord-américaines des marchés de la virtualisation et de la cybersécurité, moins flexibles, et disposant d’un tel nombre de partenaires que ces derniers ne peuvent plus accéder à des marges raisonnables, cette synergie éditeur/intégrateur représente un atout indéniable de notre programme partenaire et fait toute la différence auprès des clients finaux », commente Eric Charreton.

A court terme, l’ambition de Systancia est d’adresser l’ensemble du marché français à travers un modèle indirect, en doublant le nombre de partenaires actifs et en renforçant sa collaboration avec son réseau existant.